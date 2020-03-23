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Резников рассказал, кто будет состоять в консультативном совете ТКГ

23 марта 2020, 11:52

Резников рассказал, кто будет состоять в консультативном совете ТКГ

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, член политической подгруппы ТКГ Алексей Резников заявил, что в консультативный совет по политическим вопросам должны войти представители гражданского общества. Об этом он сообщил в интервью изданию «Гордон».

В консультативный совет, как рассказал министр, должны войти представители Донбасса, которые уже не живут там, и те, кто до сих проживает на оккупированных территориях, а также по представителю от Германии, Франции и России.

Резников сравнил деятельность консультативного совета с общественными советами, которые работают при многих ведомствах.

«Идея этого консультативного совета — считайте, это идея общественного совета, в котором будут представители гражданского общества, которые пользуются доверием (это очень важно) этого общества. Суть была в этом. Даже россияне на переговорах в Минске точно так же использовали этот термин — "представители гражданского общества". Не боевики, не госслужающие на публичной службе, не чьи-то там офицеры, которые пошли служить, — нет, речь идет о представителях гражданского общества», — сказал министр.

Он отметил, что создание консультативного совета это пока «проект возможного решения ТКГ», поскольку его должны утвердить другие участники «нормандского формата» — Германия и Франция.

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что в консультативном совете будут состоять «с одной стороны будут представители украинского общества, а с другой — представители тоже украинского общества, часть которого сейчас находится под российской оккупацией».

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