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Ермак отложил идею консультативного совета ТКГ: идут обсуждения с Францией, Германией и ОБСЕ

31 марта 2020, 15:40

Ермак отложил идею консультативного совета ТКГ: идут обсуждения с Францией, Германией и ОБСЕ

Идея консультативного совета при Трехсторонней контактной группе будет рассматриваться после консультаций с партнерами из Франции, Германии и ОБСЕ. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак во время брифинга.

Он отметил, что такие консультации продолжаются.

Ермак в очередной раз сказал, что украинские власти не будут вести прямые переговоры с представителями группировок «ДНР» и «ЛНР». При этом он отметил, что члены «Л-ДНР» все предыдущие пять лет присутствовали на переговорах в Минске в качестве представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей. «Они не являются участниками Трехсторонней контактной группы и при нашей каденции никогда ими не станут», — подчеркнул Ермак.

Глава ОП также напомнил, что Минские соглашения предусматривают согласование ряда законов для урегулирования ситуации на Донбассе с представителями ОРДЛО. «Мы готовы говорить сегодня с нашими гражданами, которые временно проживают на оккупированных территориях, которые сегодня не являются участниками войны на Донбассе и на которых нет крови наших героев-бойцов», — добавил Ермак.

По его словам, в рамках этой позиции украинской стороны и была вынесена идея о консультативном совете.

Предварительная договоренность о намерении создать консультативный совет была достигнута 11 марта на заседание ТКГ, на котором присутствовал глава Офиса президента Украины Андре Ермак и его визави - замглавы Администрации президента России Дмитрий Козак.

Козак заявил, что новый механизм урегулирования на Донбассе предполагает создание «переговорной площадки с участием стран нормандского формата и сторон конфликта». Ермак заверил, что создание консультативного совета не означает признание группировок «Л-ДНР».

В свою очередь представители группировок «ДНР» и «ЛНР» расценили эту договоренность как согласие Киева начать прямой диалог с ними.

В консультативный совет, по словам украинской стороны, войдут представители Донбасса, которые уже не живут там, и те, кто до сих проживает на оккупированных территориях, а также по представителю от Германии, Франции и России.

13 марта группа народных депутатов от фракции «Слуга народа» потребовала не допустить запуска консультативного совета с участием представителей Украины и группировок «Л-ДНР».

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