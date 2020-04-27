СМИ: Следующее заседание ТКГ по Донбассу ожидается 14 мая

Следующее заседание Трехсторонней контактной группы ожидается 14 мая. Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на свой источник.



Заседания ТКГ в связи с коронавирусом проходили в режиме видеосвязи 26 марта, 8 апреля, 22 апреля.



Украина на заседании Трехсторонней контактной группы 22 апреля отвергла возможность закрепления «особого статуса» отдельных районов Донбасса в Конституции. Киев также инициировал создание рабочей группы для восстановления контроля над государственной границей.