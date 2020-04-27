Минздрав назвал требования для работы рынков

Министерство здравоохранения подготовило проект постановления о возобновлении работы 280 продовольственных рынков. Об этом на странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



Он призвал соблюдать все профилактические требования, чтобы усилия по недопущению распространения вируса были не напрасны.



Степанов также опубликовал инфографику об условиях возобновления работы рынков.

Ранее президент Владимир Зеленский в видеообращении заявил, что продовольственные рынки могут возобновить работу уже в эту пятницу, но при условии соблюдения всех правил безопасности.



Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко 30 марта выдал постановление, разрешающее работу рынков при соблюдении дистанции между людьми и перечня особых санитарных условий. 13 апреля он отменил это постановление.