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BBC: Одним из главных фигурантов дела МН17 может быть генерал ФСБ

28 апреля 2020, 14:09

BBC: Одним из главных фигурантов дела МН17 может быть генерал ФСБ

Одним из главных фигурантов дела о крушении на Донбассе «Боинга», выполнявшего рейс МН17, может быть действующий первый заместитель руководителя пограничной службы ФСБ России генерал-полковник Андрей Бурлака. Об этом пишет русская служба BBC со ссылкой на источники.

В материалах Объединенной следственной группы (JIT), которая ведет официальное международное расследование падения авиалайнера, этот человек проходил под псевдонимом «Владимир Иванович».

Расследовательская группа Bellingcat провела анализ технических данных и независимо от BBC также пришла к выводу, что Андрей Бурлака и «Владимир Иванович» могут быть одним человеком.

BBC указывает, что от источника, имеющего доступ к персональным базам данных, получила информацию о перемещениях генерала в 2014 году и выяснила, что в день падения «Боинга» Андрей Бурлака находился в Ростове-на-Дону. Фоноскопическая экспертиза, сделанная по запросу издания, показала как сходства, так и некоторые различия в голосе генерала Бурлаки и «Владимира Ивановича».

Один источник BBC, назвавший вероятное имя «Владимира Ивановича», уточнил, что после завершения активной фазы конфликта на востоке Украины в 2014-2015 годах генерал Бурлака получил повышение, а также высшую госнаграду — Героя России.

Изданию не удалось найти указ о присвоении генералу этой награды, но известны случаи, когда это звание присваивалось закрытым указом, который никогда не публиковался.

Из открытых источников следует, что до 2014 года Бурлака был генерал-лейтенантом, а после стал генерал-полковником.

В опубликованных следователями телефонных переговорах представители группировки «ДНР» между собой называли Владимира Ивановича командиром всей операции, проводимой на Донбассе. А бывший «министр обороны ДНР» Игорь Гиркин упоминал, что подчинялся приказам Владимира Ивановича.

«Боинг» авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 «Амстердам — Куала-Лумпур», был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. На борту самолета находились 298 человек, все они погибли.

Международная следственная группа пришла к выводу, что комплекс «Бук», из которого сбили «Боинг», принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО, базирующейся в российском городе Курск. Власти России свою причастность к трагедии отрицают.

19 июня 2019 года международная следственная группа назвала имена четырех подозреваемых в катастрофе МН17. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Все они объявлены в международный розыск, им грозит пожизненное заключение. 

Следующее судебное заседание состоится 8 июня.

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