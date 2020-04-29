В ОБСЕ подтвердили, что следующее заседание ТКГ состоится 13-14 мая

В ОБСЕ подтвердили, что следующее заседание Трехсторонней контактной группы ожидается 13-14 мая. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-службу миссии.



«Мы получили информацию из офиса посла Хайди Грау [спецпредставителя председателя ОБСЕ в Украине и ТКГ] о том, что следующее заседание ТКГ состоится 13-14 мая. Условия встречи еще предстоит определить в зависимости от развития ситуации с Covid-19», — говорится в сообщении.



27 апреля информированный источник сообщил агентству, что следующее заседание ТКГ ожидается 14 мая.

Заседания ТКГ в связи с коронавирусом проходили в режиме видеосвязи 26 марта, 8 апреля, 22 апреля.



На заседании 8 апреля украинская сторона инициировала проведение переговорного процесса в ТКГ непрерывно, в режиме видеоконференции. На том же заседании была достигнута договоренность об очередном этапе взаимного освобождения удерживаемых лиц на Донбассе, который состоялся 16 апреля.



22 апреля Украина в ТКГ инициировала создание группы для восстановления контроля над границей.