Полицейские напали на журналиста во время митинга предпринимателей под Кабмином

Сегодня под зданием Кабинета министров в Киеве проходит митинг предпринимателей, которые требуют ослабить карантинные ограничения. Событие в прямом эфире транслировало hromadske.



Когда журналист Богдан Кутепов пошел вести трансляцию с газона в Мариинском парке, к нему подошли сотрудники спецподразделения полиции ТОР с требованием покинуть «зеленую зону». Кутепов пояснил, что имеет «служебную необходимость» снимать с того места, где лучше всего видно протест. В ответ полицейские применили силу, чтобы вытолкнуть его. Из-за этого прямой эфир был прерван.



После этого трансляция возобновилась и журналист показал, что полицейские сломали стабилизатор его камеры. Также Кутепов попросил напарника вызвать патрульную полицию для фиксации происшествия.



