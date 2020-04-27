Опасения насчет авторитаризма — правдивы. Подкаст ►

«Есть тема» — подкаст «Новостей Донбасса». Выходит раз в неделю и посвящен одной теме, которая определяет общественную дискуссию в целом в Украине и на востоке страны.



В этом выпуске ведущие Алексей Мацука, Виталий Сизов и Марина Курапцева вместе с социологом Евгением Головахой, правозащитницей, менеджеркой Центра прав человека «Смена» Аленой Луневой и главой Фонда «Freedom House» в Украине Мэтью Шаафом ищут ответы на такие вопросы:

• Как биология проникает в сферу прав человека?



• Как и кем создаются ограничения на время карантина и есть ли у них достаточно полномочий?



• Являются ли действия властей прозрачными и понятными для общества?



• Как карантин преподносится властями, правозащитниками, политическими деятелями и медиа-персонами в Украине и на востоке страны?



• Почему большинство украинцев согласны на ограничение прав или это плохо сформулированный вопрос социологов?



• Достаточно ли ресурсов для реализации наиболее важных мероприятий по сохранению прав человека во время пандемии в Украине?



• И насколько правдивы утверждения об угрозе авторитаризма и установления «общества тотального контроля» после завершения карантина?

Этот подкаст «Есть тема» был представлен общественной организацией «Донецкий институт информации» при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID). Подготовка и выпуск этого продукта стал возможным благодаря щедрой поддержке американского народа, оказанной через Агентство США по международному развитию (USAID). Содержание продукции является исключительной ответственностью общественной организации «Донецкий институт информации» и не обязательно отражает взгляды USAID или правительства США. Запрещается воспроизведение и использование любой части этой продукции в любом формате, включая графический, электронный, копирование или использование любым другим способом без соответствующей ссылки на первоисточник.