В Луганске COVID-19 заразились трое сотрудников скорой помощи

Три сотрудника подстанции скорой помощи № 4 заразились коронавирусной инфекцией в неподконтрольном украинским властям Луганске.



Об этом сообщил и.о. директора подконтрольного группировке «ЛНР» центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Демьян Пархомчук, передает сепаратистский ресурс ЛИЦ.



«Мы контактируем как первичное звено, самые первые с пациентами по инфекционным заболеваниям, по COVID-19. Многие пациенты скрывают эту информацию [о симптомах], и у нескольких наших человек выявилось бессимптомное течение, положительный результат [теста на коронавирус]», — сказал Пархомчук, уточнив, что инфекция обнаружена у трех сотрудников луганской подстанции № 4.



Он отметил, что все контактировавшие с заболевшими направлены на самоизоляцию в обсервационное отделение четвертой городской больницы. «Как только получат отрицательные результаты, все выйдут на рабочие места», — добавил Пархомчук.



Сейчас вызовы обслуживаются бригадами скорой помощи с других подстанций. По его словам, подстанция № 4 был продезинфицирована и готова к работе. «С 30 апреля будут направлены несколько бригад, которые будут обслуживать», — резюмировал Пархомчук.

Накануне «ЛНР» сообщила о 119 заболевших коронавирусом и одном летальном случае. В связи с ростом числа заболевших ЛНР» вводит строгий режим самоизоляции с 1 по 12 мая на подконтрольной ей территории.