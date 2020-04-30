Главы МИД «нормандской четверки» договорились, что ТКГ определит дату прекращения огня на Донбассе

Министры иностранных дел стран «нормандской четверки» договорились, что Трехсторонняя контактная группа определить дату, с которой будет введен режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.



«Мы достигли договоренности о том, что Трехстороння контактная группа должна как можно быстрее обсудить детали провозглашения всеобъемлющего прекращения огня и определить дату, с которой такое прекращение огня будет введено», — сказал Кулеба в ходе онлайн-брифинге по итогам разговора министров «четверки».



Следующее заседание Трехсторонней контактной группы ожидается 13-14 мая.

Сегодня в формате видеоконференции состоялась встреча министров иностранных дел Украины, Германии, Франции и РФ Дмитрия Кулебы, Хайко Мааса, Жан-Ив Ле Дриана и Сергея Лаврова.



Лидеры «нормандской четверки» — президенты Украины, Франции, РФ Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель в последний раз встретились на саммите в Париже 9 декабря и пришли к ряду договоренностей относительно мирного урегулирования конфликта на Донбассе.



Большая часть парижских договоренностей лидеров до сих пор не выполнена.