Встреча глав МИД стран «нормандской четверки»: о чем будут говорить и каких результатов ожидать?

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В четверг, 30 апреля, в формате видеоконференции состоится встреча министров иностранных дел Германии, Франции, Украины и России. Стороны оценят выполнение договоренностей, достигнутых на прошлогоднем декабрьском саммите лидеров «нормандской четверки» в Париже.



«Новости Донбасса» проанализировали выполнение парижского коммюнике и заявления сторон накануне встречи.



Какие пункты парижских договоренностей выполнены?



В Париже 12 декабря 2019 года состоялся саммит лидеров стран «нормандской четверки». По итогу встречи лидеры Германии, Украины, Франции и России выразили приверженность выполнению Минских соглашений и заключили договоренность, состоящую из двух основных блоков: безопасность и политика. Их выполнение должно обеспечить мир на Донбассе. Однако, ни один пункт парижского коммюнике в полной мере так и не реализовали.

С 1 января 2020 года начал действовать режим полного прекращения огня, но уже после полудня того же дня боевики его нарушили, совершив обстрел.



Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине не получила расширение мандата и все так же не имеет полного доступа ко всей территории ОРДЛО.



В рамках обмена «всех на всех» 29 декабря прошлого года Украина обменяла 76 своих граждан на 127 удерживаемых лиц, 16 апреля этого года – 20 на 14.



Президент Владимир Зеленский заявлял, что у Украины есть список из около 200 человек, которых государство планирует вернуть, однако точной информации о том, сколько украинских граждан незаконно удерживаются на оккупированном Донбассе, в аннексированном Крыму и РФ – нет.



У Международного комитета Красного Креста все так же нет доступа к удерживаемым там лицам.



Открытие новых пропускных пунктов (КПВВ) на линии разграничения не согласовали, также не договорились о новых участках разведения сил и средств, несмотря на обсуждение этих вопросов в рамках переговоров Трехсторонней контактной группы (далее – ТКГ).



План разминирования не принимали.

По ожиданиям сторон, комплекс мер должны были реализовать до следующего саммита, который тогда запланировали провести через четыре месяца, то есть в апреле 2020 года.



Из-за пробуксовки с выполнением парижского коммюнике, а также из-за пандемии коронавируса он не состоялся. Вместо этого, на 30 апреля договорились провести видеоконференцию глав МИД «четверки», на которой должны обсудить причину стагнации договоренностей.



Позиции сторон относительно провала реализации парижского коммюнике



Украина



Украинская сторона основным препятствием выполнения парижских договоренностей называет невозможность достичь устойчивого прекращения огня.

Смотрите видео-сюжет: Основные итоги встречи в Париже в декабре 2019 года



«Без выполнения составляющей безопасности Минских договоренностей существенного прогресса в ситуации на Донбассе быть не может», – подчеркивал Леонид Кучма, представитель Украины в ТКГ.



Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников обвинил Россию в невыполнении договоренностей «нормандской четверки».



«К сожалению, большинство договоренностей, которые были достигнуты и направлены на улучшение ситуации безопасности на Востоке Украины, остаются невыполненными со стороны государства-агрессора, в том числе и о нарушении режима тишины», – заявил он.



По мнению вице-премьер-министра, проблемы с реализацией соглашения возникают также из-за споров вокруг очередности их выполнения. Украина настаивает на проведении выборов на Донбассе только после разоружения и вывода всех незаконных вооруженных формирований (далее – НВФ), установления режима тишины и передачи под украинский контроль всей восточной границы. Россия же наоборот – сначала проводим выборы, а потом передаем границу. Поэтому переговорный процесс пока что стоит на месте. Приоритетность действий неоднократно называл и президент Украины Владимир Зеленский.



«Выйдут войска (РФ) – и мы зайдем. Если мы зайдем – мы сразу вернем своих людей, к жизни. Затем границу. Затем выборы», – подчеркивал Зеленский.



Из достижений, по мнению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, можно отметить только обмены и возвращение незаконно удерживаемых граждан, которые состоялись.



Вместе с тем, украинская сторона продолжает поиск механизмов для установления мира на Донбассе. За неделю до разговора глав МИД, 22 апреля, Украина инициировала создание в рамках ТКГ рабочей группы с участием представителей пограничных и таможенных служб Украины и России и посредников из ОБСЕ для выработки механизма восстановления украинского контроля над участком государственной границы.



Немного ранее, 11 марта, стало известно, что в Минске глава Офиса президента Андрей Ермак и замглавы Администрации президента РФ Дмитрий Козак достигли договоренности о создании Консультативного совета в политической подгруппе ТКГ. Киев закладывает принцип «диалог без признания».



«Вопрос создания такого “консультативного совета" в рамках политической подгруппы, которая является составной Трехсторонней контактной группы, находится на обсуждении в режиме «нормандского формата», –говорил Резников.



Обе идеи развиваются параллельно – отбор кандидатов в совет находится в активной фазе, процесс контролируют в офисе Резникова, а решения принимает глава ОПУ Андрей Ермак.



Рабочая группа по границе в рамках ТКГ в будущем, возможно, позволит отыскать компромиссный вариант ее передачи Украине.

Россия



Глава МИД России Сергей Лавров скептически оценивает реализацию парижских договоренностей. Также он считает, что саботирует их выполнение именно украинская сторона.



«Из этих договоренностей выполнена одна, и то в достаточно скромных масштабах: состоялся обмен удерживаемыми лицами... Все, что было согласовано в Париже, блокируется в работе контактной группы, в деятельности украинского парламента и правительства украинского по причине той позиции, которую занимают киевские власти», – сказал Лавров.



По мнению главы российского внешнеполитического ведомства, чтобы прекратить обстрелы, нужно провести полное разведение сил и средств.



«Сейчас наши коллеги из Германии, Франции, США, ОБСЕ периодически взывают к нам, чтобы мы повлияли на ополченцев и добились сокращения или прекращения любых нарушений перемирия, режима прекращения огня. Для того чтобы сделать это гарантированно, есть простой способ – обеспечить разведение сил и средств», – продолжил он.



Лавров раскритиковал украинскую сторону и за невыполнение взятых на себя обязательств по реализации политических договоренностей, а также за «непоколебимую позицию» президента Украины не разводить войска по всей линии соприкосновения сразу, а постепенно в оговоренных ТКГ участках и провести выборы только после вывода НВФ из ОРДЛО и передачи контроля над границей Украине.



В своем комментарии по поводу встречи глав МИД стран «нормандской четверки» Лавров также затронул тему создания консультативного совета при ТКГ и заявил, что в украинской власти есть силы, которые «не хотят позволять своему руководству выполнять минские договоренности и устраивают скандал».



К таковым МИД РФ отнес персонально министра Резникова.

Франция и Германия



По словам официального представителя правительства Германии Ульрике Деммера, Германия вместе с французскими партнерами постоянно работает над реализацией решений парижского саммита «четверки», в первую очередь над сохранением перемирия и создания новых зон отвода сил и вооружения.



Ожидания сторон от встречи



Украина



Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечал, что одной из ключевых целей предстоящей встречи является оценка того, что было сделано с момента парижского саммита и до 30 апреля.



«Давно назрела необходимость в разговоре министров "нормандского формата", ведь мы видим, что решения нормандского парижского саммита пробуксовывают, и нам надо дать импульс на пути к их исполнению, для того, чтобы открыть путь к следующему саммиту [лидеров стран] в Берлине, где надо будет достигать новые договоренности и двигаться к прекращению войны, деоккупации украинских территорий и, в конце концов, к прекращению российской агрессии в целом» — сказал Кулеба.



Министр отметил, что одной из ключевых целей предстоящей встречи является оценка того, что было сделано с момента саммита лидеров «четверки» 12 декабря в Париже.



«Второе, попытаться — и это будет, наверное, самая сложная часть разговора — установить причины, почему на других направлениях, по другим вопросам у нас происходит стагнация», — продолжил Кулеба.



Третьим элементом переговоров министр указал «дать импульс Трехсторонней контактной группе для того, чтобы она уже непосредственно занималась разработкой детальных решений и их имплементации».



Также Кулеба надеется, что контакты глав МИД «нормандского формата» будут проходить на регулярной основе, «а не раз в год, как Пасха».

Глава украинского внешнеполитического ведомства отмечает, что хотел бы выйти на формат, чтобы между ТКГ и четырьмя главами МИД была установлена более тесная операционная связь и ТКГ информировала по результатам своих заседаний министров о том, что происходит на заседаниях, какие решения достигаются, а какие нет.



«Это позволит министрам более оперативно реагировать на динамику событий и, соответственно, толкать вещи вперед», – сказал Кулеба.



Также он выразил убеждение, что именно возобновление целостного нормандского механизма во всех его составляющих является важным элементом достижения мира в Украине.

Россия



Лавров считает, что предстоящие сегодня переговоры в видеоформате глав МИД «нормандской четверки» вряд ли будут результативны: «Какого-то результата, откровенно говоря, не ожидаю от этой видеоконференции, кроме того, что украинские коллеги наверняка опять будут говорить: «Давайте скорее собираться в Берлине». По словам министра, на этой видеоконференции прежде всего будет обсуждаться реализация договоренностей, достигнутых лидерами в декабре прошлого года в Париже, но «Россия никогда не будет договариваться о новом саммите, пока не будут выполнены все те решения, которые принимались в Париже».



Франция и Германия



Накануне глава МИД Германии Хайко Маас отметил, что хотел бы «придать импульс» процессу урегулирования посредством видеоконференции. Вопросы, которые немецкая сторона предлагает для обсуждения во время встречи глав МИД, касаются обмена удерживаемыми лицами, разминирования, обеспечения безопасности и доступа СММ ОБСЕ на подконтрольные боевикам территории. Среди предложенного нет вопросов по политической части договоренностей.



Представитель МИД ФРГ Райнер Бройль анонсировал, что главы МИД стран обсудят также итоги саммита в Париже и COVID-19. «Во встрече помимо глав МИД Франции, России и Украины примет участие спецпосланник ОБСЕ, посол Хайди Грау», – сказал Бройль. По его словам, «прежде всего речь пойдет о последовательной реализации итогов встречи в Париже в рамках Трехсторонней контактной группы», но также и о ситуации с пандемией коронавируса, от которой страдает в том числе и восток Украины.



Французская сторона пока даже не подтвердила информацию о видеоконференции глав внешнеполитических ведомств стран "Нормандской четверки". «Анонс встречи будет в свое время сделан страной-организатором», – заявил спикер МИД Франции на брифинге в Париже.



Оценки



В комментарии «Новостям Донбасса» относительно встречи глав МИД стран «нормандской четверки» политолог Владимир Фесенко сказал, что на прорыв в переговорах надеется не стоит.



«Эта встреча носит промежуточный, мониторинговый и аналитический характер – ожидать прорыва не стоит. Прежде всего, нужно проанализировать ситуацию с выполнением договоренностей и понять, как двигаться дальше», — отметил политолог.



По мнению Фесенко, проблемы выполнения парижского коммюнике возникают из-за действий российской стороны. «Россия пытается использовать ту же самую тактику, что и в прошлом году: затягивать, откладывать проведение встречи лидеров. Пытается навязывать свою логику мирного процесса, сначала – политические договоренности, все остальное – потом, – размышляет эксперт. – Их позиция – дезинформация реального мирного процесса на Донбассе. Они пытаются навязать ложную точку зрения, что украинская сторона срывает выполнение коммюнике парижской встречи. Россияне говорят, что надо согласовать политическую часть. А как ее согласовывать, если продолжаются обстрелы?».



Фесенко подчеркивает, что большинство населения не готово принимать мирное соглашение ни на каких условиях, пока не прекратится стрельба.



«Пока идут военные действия на Донбассе, большая часть населения Украины не примет любую модель мирного соглашения. Первый шаг – добиться устойчивого прекращения огня», – сказал он.



Фесенко также добавил, что украинской стороне необходимо выяснить, почему Россия не спешит с обменом «всех на всех», договариваться о реальном полном прекращении огня и согласовывать следующую встречу, которая «должна быть более рабочей».



Политолог Константин Бондаренко также отмечает, что Украине нужно договориться о выполнении пунктов блока безопасности соглашений для установления мира на Донбассе.



«Будут рассматриваться первоочередные пункты соглашений для установления мира на Донбассе: это разведение войск, обмены и прекращение обстрелов. Украина также будет защищать свою позицию, что сначала нужно передать контроль над границей, а после – выполнять политические пункты договоренностей. Россия, естественно, будет настаивать на том, что передача контроля над границей должна быть после проведения выборов... Решить что-то существенное на этой встрече не удастся, министрам нужно будет вернуться для консультаций», – прогнозирует Бондаренко.



Видеоконференция глав МИД стран «нормандской четверки» пройдет сегодня, 30 апреля, во второй половине дня. После нее ожидаются заявления министров.