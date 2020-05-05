«ЛНР»: Число заболевших коронавирусом возросло до 162

На подконтрольной группировке «ЛНР» территории число случаев коронавируса возросло до 162. Об этом сообщила «министр здравоохранения» формирования Наталия Пащенко, передает сепаратистский ресурс ЛИЦ.



Она уточнила, что за истекшие сутки заболевание подтверждено у 18 пациентов.



«15 человек — это город Луганск, все госпитализированы в четвертую городскую больницу. 13 из них — это контактные по предыдущим случаям подтвержденного коронавируса и три случая: два человека из-за пределов ЛНР и один человек — это Свердловск», — рассказала Пащенко.



Продолжение: Также «ЛНР» сообщила о смерти от коронавируса врача в Первомайске.

У Минздрава Украины нет официальных данных о числе заболевших коронавирусом в неподконтрольных районах.



При этом, по оценке командования операцией Объединенных сил, в оккупации — более 400 случаев коронавируса.