«ЛНР» заявила о смерти врача от коронавируса

В подконтрольном боевикам Первомайске Луганской области от коронавирусной пневмонии скончался врач-отоларинголог. Об этом заявила глава «минздрава» группировки «ЛНР» Наталия Пащенко.



«Это наш коллега 64 лет, который оказывал помощь пациентам, в том числе, как выяснилось, и с коронавирусной инфекцией», — цитирует ее сепаратистский ресурс ЛИЦ.



Диагноз мужчине подтвердили 15 апреля. С начала мая он находился в городской больнице Луганска № 4 на искусственной вентиляции легких.



Группировка «ЛНР» признает 162 случая коронавируса COVID-19 на подконтрольной ей территории. При этом, в формировании не называют точное количество летальных случаев. Сообщалось об одном умершем из-за коронавируса.



Напомним, что «ЛНР» закрыла поликлиническое отделение Луганской городской многопрофильной больницы № 4 из-за угрозы дальнейшего распространения коронавируса. Сколько именно в поликлинике выявлено случае COVID-19 не уточняется.