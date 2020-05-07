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Украина сохранит в составе ТКГ представителей власти независимо от позиции России

07 мая 2020, 13:55

Украина сохранит в составе ТКГ представителей власти независимо от позиции России

Украинская сторона сохранит в составе Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе представителей правительства и парламента даже в случае, если Россия не примет аналогичное решение. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, передает «Интерфакс-Украина».

«Это наше суверенное право. Мы сделали первый шаг. Если ответных шагов не будет, будем работать в этом составе делегации», — сказал он журналистам.

Ермак добавил: «Мы считаем, что нам это нужно и наша позиция будет проактивной». При этом он признает, что этот шаг Украины «не является 100-процентной панацеей».

Глава ОП напомнил, что «российская делегация настаивает на том, чтобы некоторые решения определялись протоколом», отметив, что это невозможно реализовать без присутствия представителей власти с другой стороны.

По словам Ермака, возможность проведения в октябре 2020 года местных выборов на оккупированных территориях будет определяться исходя из того, созданы ли для этого все условия на начало избирательного процесса. Согласно украинскому законодательству, избирательный процесс на местных выборах начинается за 90 дней до даты их проведения.

Президент Владимир Зеленский утвердил состав делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе. Ее, как и прежде, возглавляет Леонид Кучма. При этом в состав делегации также вошли представители министерств и главы парламентских комитетов.

По данным российского «Интерфакса», Россия не намерена менять состав своей делегации в ТКГ по примеру Украины.

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