Зеленский утвердил состав делегации в ТКГ. Вошли вице-премьер, замминистры и депутаты

Президент Владимир Зеленский утвердил состав делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.



Как и ранее, делегацию возглавляет второй президент Леонид Кучма.



В состав делегации также вошли:



• Алексей Резников — вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, первый заместитель главы делегации;



• Александр Мережко — председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, народный депутат, заместитель главы делегации (по согласию);



• Юлия Свириденко — заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, член делегации, представитель Украины в рабочей подгруппе по социально-экономическим вопросам;



• Андрей Костин — председатель комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики, народный депутат, член делегации, представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам (по согласию);



• Александр Полищук — заместитель министра обороны Украины, член делегации, представитель Украины в рабочей подгруппе по вопросам безопасности;



• Галина Третьякова — председатель комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, народный депутат, член делегации, представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам (по согласию).



Согласно документу, глава украинской делегации и его первый заместитель могут определять заместителей представителей Украины в рабочих подгруппах и привлекать к работе делегации народных депутатов, представителей государственных органов власти, советников, экспертов и технических работников.



На министерство иностранных дел возлагается организационное, информационное, консультативное и иное обеспечение деятельности делегации Украины в ТКГ.



Руководитель Офиса президента Андрей Ермак, который по поручению Зеленского модерирует деятельность украинской делегации в ТКГ, отметил, что этот указ президента дополнительно регламентирует состав украинской делегации, а также определяет сегмент ответственности каждого ее члена.



«Процесс урегулирования ситуации на Донбассе сложный, а потому должен продолжаться непрерывно. Украина хочет занимать более жесткую и инициативную позицию, потому что нам нужны существенные сдвиги в целом ряде проблем. Нужны более четкие определения спорных и конфликтных точек и более рельефное обозначение собственных позиций», — сказал Ермак.

Помимо Украины в ТКГ также входят Россия и ОБСЕ, которая выполняет роль модератора.



Также для участия в заседаниях приглашают представителей ОРДЛО. Все предыдущие годы это были члены группировок «ДНР» и «ЛНР».



Украинская сторона в марте предложила создать консультативный совет в ТКГ, куда войдут представители Донбасса, которые уже не живут там, и те, кто до сих проживают на оккупированных территориях, а также по представителю от Германии, Франции и России.