СМИ: РФ не будет менять состав делегации на переговорах по Донбассу

Россия сохранит состав делегации на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на «Интерфакс».



«Состав российской делегации остается прежним. Никаких перестановок не намечается», — сказал источник агентства.



Российскую делегацию возглавляет Борис Грызлов.

Президент Владимир Зеленский утвердил состав делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе. Ее как и прежде возглавит Леонид Кучма.