Пятеро мирных жителей, в том числе два 13-летних ребенка, получили ранения в результате обстрела подконтрольной боевикам Саханки Донецкой области утром 7 мая. Об этом наблюдателям СММ ОБСЕ по телефону рассказал медицинский персонал в Новоазовске (контролируется группировкой «ДНР»).



По словам медработников, пострадавшие — двое мужчин и одна женщина 40–49 лет, а также 13-летние мальчик и девочка. Они поступили в больницу в Новоазовске с ранениями, полученными в результате обстрела, добавили сотрудники медучреждения.



СММ продолжает уточнять информацию о данном инциденте.

С 1 по 6 мая вследствие вооруженных действий на Донбассе погибли два мирных жителя и девять получили ранения. Все инциденты произошли на неподконтрольной властям территории. В связи с этим, в Мониторинговой миссии ООН по правам человека обратились к участникам конфликта, в первую очередь к украинской стороне, с просьбой способствовать прекращению огня и выводу военной силы из жилых районов.