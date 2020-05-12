В Минобразования сообщили, что ВНО пройдет с 25 июня по 17 июля

Внешнее независимое оценивание пройдет с 25 июня по 17 июля. Об этом сообщила исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий в эфире телеканала «Украина 24».



По ее словам, в настоящее время министерство образования работает над алгоритмом действий как должно проходить ВНО с учетом эпидемиологической ситуации.



Этот алгоритм действий должен быть утвержден государственным санитарным врачом, добавила Мандзий.



Ранее министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников допустил возможность сдачи ВНО школьниками из оккупации в режиме онлайн.