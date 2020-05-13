Зеленский в Раде призвал депутатов поддержать банковский законопроект

Президент Владимир Зеленский прибыл в Верховную Раду, где призвал всех народных депутатов поддержать банковский законопроект. По словам главы государства, вопрос рассмотрения законопроекта «и так затянулся».



«Медики защищают жизнь и здоровье украинцев, военные защищают суверенитет и территориальную целостность, и жизнь всех украинцев, а есть вопросы защиты экономики. Я скажу вам очень просто: думаю, что в течение моей и вашей каденции будут несколько важных исторических законопроектов, которые должны объединять всю страну и все партии. И я хотел бы, чтобы именно так сегодня прошло голосование. Я обращаюсь к вам с уважением и хочу, чтобы вы поддержали этот законопроект, который сегодня должен защитить украинскую экономику. Как минимум защитить и помочь Украине именно сейчас», — сказал Зеленский во время выступления в парламенте.



Сейчас депутаты на внеочередном заседании Рады рассматривают поправки к документу. Из более чем 16 тысяч изначально предложенных правок на рассмотрение парламентариев оставили 241 поправку в рамках специальной процедуры рассмотрения. Профильный комитет предложил полностью учесть 186 поправок.

Принятие законопроекта необходимо для заключения новой программы с Международным валютным фондом.



Законопроект о банках в первом чтении был принят 30 марта. Его еще называют «антиколомойским», потому что он сделает невозможным возврат национализированного ПриватБанка его бывшему владельцу Игорю Коломойскому.



Документ предусматривает, что собственники и экс-владельцы банка, интересы которых были нарушены из-за вывода финучреждения с рынка, могут получить возмещение ущерба только в денежной форме.



При этом признание незаконным решения о выводе банка с рынка не может быть основанием для его отмены или возвращение экс-владельцу.