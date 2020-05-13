Рада приняла закон, который делает невозможным возвращение ПриватБанка Коломойскому

Верховная Рада закононопрект об усовершенствовании механизмов регулирования банковского деятельности во втором чтении и в целом. В ходе внеочередного заседания законопроект поддержали 270 народных депутатов при необходимых 226 голосах.



Рассмотрение документа состоялось по специальной процедуре. Поддержать его принятие прибыл президент Владимир Зеленский.



Ко второму чтению народные депутаты подали 16,5 тысяч поправок, из которых профильный комитет парламента предложил полностью учесть 186. Всего оставалась 241 поправка.



Принятие закона является последним из предварительных условий заключения нового соглашения с Международным валютным фондом.

Законопроект о банках в первом чтении был принят 30 марта. Документ, в частности, устанавливает невозможность возвращения национализированных банков их бывшим владельцам. Законопроект еще называют «антиколомойским», потому что он сделает невозможным возврат ПриватБанка его бывшему владельцу Игорю Коломойскому.



Документ предусматривает, что собственники и экс-владельцы банка, интересы которых были нарушены из-за вывода финучреждения с рынка, могут получить возмещение ущерба только в денежной форме.



При этом признание незаконным решения о выводе банка с рынка не может быть основанием для его отмены или возвращение экс-владельцу.