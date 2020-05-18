Резников: Российское гражданство членов «Л-ДНР» поможет Украине в международных судах

Украинская сторона воспринимает членов группировок «ЛНР» и «ДНР» как приглашенных со стороны России на переговорах в Минске. Об этом заявил первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе, вице-премьер Алексей Резников во время онлайн-конференции.



Он добавил, что в международных судах по делу о Донбассе российское гражданство членов «Л-ДНР» в Минске будет иметь существенное значение.



«Вы уже все в курсе о наличии у них гражданства РФ, что свидетельствует об эффективном контроле РФ на тех территориях. Это будет иметь существенное значение для международных судебных процессов. А с нашей стороны мы планируем приобщить настоящих представителей Донецкой и Луганской областей, которые сегодня живут на подконтрольной территории, имеют или не имеют статус внутренне перемещенных лиц, но точно могут считаться представителями ОРДЛО», - пояснил Резников.

Представительница группировки, которая участвует в переговорах Трехсторонней контактной группы как приглашенное лицо, Наталья Никонорова заявила, что члены «Л-ДНР» «не стыдятся и не скрывают» того, что получили паспорта РФ. Также она сообщила, что тоже имеет российский паспорт.



По информации Алексея Резникова, около 198-200 тысяч жителей ОРДЛО получили российские паспорта.



Украинская сторона неоднократно заявляла, что не будет вести переговоры с членами «Л-ДНР». Украина планирует привлекать со своей стороны людей, которые являются представителями ОРДЛО из числа переселенцев. По словам Резникова, список переселенцев для участия в переговорах уже составляется.