Украина намерена пригласить переселенцев на заседание ТКГ по Донбассу

ОБСЕ, которая является модератором Трехсторонней контактной группы, а также Франция и Германия, которые входят в «нормандский формат» пока что официально не отреагировали на идею о консультативном совете в рамках ТКГ. Вместе с тем украинская сторона по-прежнему намерена пригласить переселенцев для участия в заседаниях ТКГ.



Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в ходе брифинга для ряда СМИ, передает корреспондент «Новостей Донбасса».



При этом, по словам главы ОП, вопросы о создании консультативного совета «будут выноситься на обсуждение с обществом».



По словам Ермака, идея консультативного совета в том, чтоб уйти от переговоров с представителями группировок «ДНР» и «ЛНР», которые уже 6 лет участвуют в заседаниях ТКГ в качестве приглашенных представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей. При этом украинскую сторону не устраивает, что эти представители территорий нелегитимны и имеют отношение к гибели военных.



«Эта монополия на представителей территорий — так быть не может. Поэтому начали искать возможные варианты, каким образом сегодня выполнить обязательства, прописанные в Минских договоренностях, а именно согласование трех законодательных актов с представителями территорий», — подчеркнул Ермак.



При этом Украина планирует привлекать со своей стороны людей, которые являются представителями ОРДЛО из числа переселенцев. «Мы будем приглашать перемещенных лиц, которые вынужденно проживают не на оккупированных территориях», — сказал Ермак.



Также он в очередной раз подчеркнул, что украинская сторона никогда не будет вести прямые переговоры с представителями «Л-ДНР».

11 марта ТКГ в Минске предварительно договорилась о создании консультативного совета.



В консультативный совет, по словам украинской стороны, должны войти представители Донбасса, которые уже не живут там, и те, кто до сих проживает на оккупированных территориях, а также по представителю от Германии, Франции и России.



31 марта глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что создание консультативного совета будет рассматриваться после консультаций с партнерами из Франции, Германии и ОБСЕ.



Группа народных депутатов от провластной фракции «Слуга народа» требовали не допустить запуска консультативного совета, видя в этом способ легализации группировок «ДНР» и «ЛНР». Схожие опасения выражали оппозиционные политики и активисты. Представители украинской власти отрицают, что консультативный совет приведет к легализации «Л-ДНР».