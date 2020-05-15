Резников: Список переселенцев для участия в работе ТКГ составляется

Список переселенцев, которые будут участвовать в работе профильных подгрупп Трехсторонней контактной группы, составляется. Об этом главреду «Новостей Донбасса» сообщил вице-премьер-министр, министр во вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.



«Вице-премьер Алексей Резников сообщил мне, что список переселенцев для участия в Минской ТКГ формируется. Список большой и он еще обсуждается. Поэтому не успели. Еще в процессе», — написал Мацука в Telegram.

11 марта ТКГ в Минске предварительно договорилась о создании Консультативного совета.



В консультативный совет, по словам украинской стороны, войдут представители Донбасса, которые уже не живут там, и те, кто до сих проживает на оккупированных территориях, а также по представителю от Германии, Франции и России.



31 марта глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что создание консультативного совета будет рассматриваться после консультаций с партнерами из Франции, Германии и ОБСЕ.