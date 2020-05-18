Члены «ДНР» не скрывают, что получили российские паспорта и ездят в Минск

Более 200 тысяч жителей отдельных районов Луганской и Донецкой областей (ОРДЛО) получили российское гражданство в упрощенном порядке, заявляют в группировке «ДНР».



Представительница группировки, которая участвует в переговорах Трехсторонней контактной группы как приглашенное лицо, Наталья Никонорова заявила, что члены «Л-ДНР» «не стыдятся и не скрывают» того, что получили паспорта РФ. Также она сообщила, что тоже имеет российский паспорт. Так она отреагировала на заявление министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова о том, что член группировки «ЛНР» Владислав Дейнего имеет российский паспорт. Дейнего является приглашенным участником ТКГ в качестве представителя отдельных районов Луганской области. На его участии, как и других членов «Л-ДНР», в переговорах настаивает Россия.



По информации Алексея Резникова, около 198-200 тысяч жителей ОРДЛО получили российские паспорта.



Украинская сторона неоднократно заявляла, что не будет вести переговоры с членами «Л-ДНР». Украина планирует привлекать со своей стороны людей, которые являются представителями ОРДЛО из числа переселенцев. По словам Резникова, список переселенцев для участия в переговорах уже составляется.

24 апреля 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей.



Украина сочла такие действия новым витком агрессии, а также нарушением Минских соглашений.



8 мая Кабмин Украины принял решение о признании недействительными российских паспортов, выданных жителям отдельных районов Донбасса.