В Офисе генпрокурора отрицают причастность к интервью Гордона с Гиркиным

Офис генерального прокурора не имеет никакого отношения к интервью журналиста Дмитрия Гордона с экс-командиром боевиков «ДНР» Игорем Гиркиным (Стрелковым). Об этом заявила генпрокурор Ирина Венедиктова в комментарии «Українським Новинам».



«Офис генерального прокурора не имеет к этому никакого отношения», — сказала она, отвечая на вопрос, согласовывал ли Гордон с Офисом генпрокурора свое интервью с Гиркиным.



Сам Гордон утверждает, что его интервью с Гиркиным проходило «по содружеству» с украинскими спецслужбами. По словам журналиста, флешки с материалами этих интервью находятся в Гаагском суде.



В то же время, замгенпрокурора Гюндуз Мамедов отметил, что сказанное Гиркиным в интервью может быть использовано в уголовных делах.

Почти четырехчасовое интервью с Гиркиным вышло на YouTube-канале Гордона в понедельник вечером. Интервью с депутатом Госдумы России Натальей Поклонской — неделей ранее.



После интервью с Гиркиным представители националистических и ветеранских организаций устроили пикет под офисом Гордона. Участники разрисовали фасад и кидали яйца в здание.



Служба безопасности Украины пообещала изучить ситуацию вокруг интервью Гордона с Гиркиным и Поклонской.