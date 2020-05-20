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Кабмин объявил об адаптивном карантине в Украине с 22 мая по 22 июня

20 мая 2020, 15:26

Кабмин объявил об адаптивном карантине в Украине с 22 мая по 22 июня

Кабинет министров установил в Украине с 22 мая по 22 июня адаптивный карантин. Такое решение было принято на сегодняшнем заседании правительства.

Такой карантина будет учитывать эпидемиологическую ситуацию в каждом конкретном регионе.

Это позволит региональным комиссиям по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) усиливать противоэпидемические ограничения на местах в случае выявления вспышек коронавируса. Также они смогут ослаблять их, если это не противоречит установленным ограничением на общенациональном уровне, а эпидемическая ситуация соответствует трем определенным критериям.

А именно: инцидентность – среднее количество случаев COVID-19 на 100 тысяч населения за последние 7 дней – должна составлять менее 12 человек на 100 тысяч жителей; загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации заболевших коронавирусом, должна составлять менее 50%; количество тестирований методом ПЦР и ИФА должно составлять более 12-ти на 100 тысяч населения в течение последних 7 дней.

Кроме того, с 25 мая будут работать метрополитен и детские сады.

Всего Минздрав определил пять этапов выхода из карантина. Сейчас Украина находится на первом этапе, с 22 мая предлагается ввести второй этап, каждый этап — это 10 дней.

Официальное постановление Кабмина об адаптивном карантине будет опубликовано завтра.

Карантин в Украине действует с 12 марта в связи с распространением коронавируса. С 11 мая в стране были ослаблены некоторые карантинные ограниения.

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