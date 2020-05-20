«ЛНР» сообщила о 345 случаях коронавируса

На подконтрольной группировке «ЛНР» территории число случаев коронавируса возросло до 345. Об этом сообщил «главный санитарный врач ЛНР» Дмитрий Докашенко, передает сепаратистский ресурс ЛИЦ.



Данных о выздоровевших и умерших в сообщении не приводится.



Утром «ЛНР» подтверждала 338 случаев заболевания коронавирусом за время эпидемии. Также сообщалось о шести смертях.



По словам Докашенко, всего было проведено около 5 тысяч исследований на коронавирус — в среднем по 100 в день.

Президент Владимир Зеленский заявил, что «Л-ДНР» скрывают реальную ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в ОРДЛО.