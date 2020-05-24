Минздрав рекомендует оставаться на самоизоляции людям старше 60 лет

Министерство здравоохранения рекомендует оставаться на самоизоляции гражданам старше 60 лет. Об этом заявил глава ведомства Максим Степанов.



«Люди старше 60 лет входят в группу риска. Именно забота о здоровье таких граждан говорит о том, что мы рекомендуем находиться им в максимальной самоизоляции. Если посмотреть на нашу статистику летальных случаев, то более 70% летальных случаев — именно люди старше 60 лет», — сказал он в ходе брифинга в воскресенье.

По состоянию на утро 24 мая в Украине выявлено 20 986 случаев заболевания коронавирусом. Из них 7 099 пациентов выздоровели, 617 — умерли.



С 22 мая Украина перешла в адаптивный карантин. Разрешаются пассажирские перевозки автомобильным транспортом, а с 25 мая — работа метро.



С 1 июня ожидается возобновление железнодорожных перевозок, а также межобластных пассажирских перевозок автомобильным транспортом; с 15 июня — авиасообщение.

