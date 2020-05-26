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У полицейского из состава ООС выявлен коронавирус. Он нес службу на блокпосте

26 мая 2020, 11:43

У полицейского из состава ООС выявлен коронавирус. Он нес службу на блокпосте

У полицейского из состава Объединенных сил подтвержден случай заболевания коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Отмечается, что правоохранитель выполнял задание на одном из блокпостов в Донецкой области. Больной сейчас находится в инфекционном отделении больницы под наблюдением врачей, состояние его здоровья удовлетворительное.

«Все, кто контактировал с ним в последнее время, изолированы, а в служебных помещениях проведена дезинфекция», — добавили в штабе ООС. Кроме того, все контактные лица прошли медицинский осмотр и тестирование на коронавирус.

Это первый случай заболевания коронавирусом в подразделениях ООС.

Ранее в Донецкой области коронавирус был выявлен у 155 человек из числа гражданского населения. Из них четыре человека умерли, 64 пациента выздоровели, 88 продолжают лечение.

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