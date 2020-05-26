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В «ЛНР» заявили, что вывели танковые подразделения на боевые позиции

26 мая 2020, 16:41

В «ЛНР» заявили, что вывели танковые подразделения на боевые позиции

Глава группировки Леонид Пасечник издал «указ» о приведении подразделений «ЛНР» в полную боевую готовность. В соответствии с ним боевики вывели танковые подразделения на боевые позиции. Об этом пишет сепаратистский сайт МИА «Исток».

Утверждается, что их местоположение не противоречит Минским договоренностям.

Ранее группировка вывела на передовые позиции мотострелковые подразделения.

На прошлой неделе Пушилин, а также глава группировки «ЛНР» Леонид Пасечник сделали заявления о приведении в полную боевую готовность «войск» в ОРДЛО. Они обвинили украинскую армию в обстрелах.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле с пониманием относятся к заявлениям глав группировок «ЛНР» и «ДНР».

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