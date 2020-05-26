В Кремле с пониманием отнеслись к заявлениям «Л-ДНР» о полной боевой готовности

В Кремле обеспокоены сообщениями об обстрелах на Донбассе и с пониманием относятся к заявлениям глав группировок «ЛНР» и «ДНР». Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.



Также он утверждает, что обстрелы ведутся «с украинской стороны». «Это вызывает непосредственную тревогу, потому что ситуация угрожает жизни жителей самопровозглашенных республик, которые живут в зоне соприкосновения, и, конечно, это не может не вызывать общей обеспокоенности», — добавил Песков.



Спикер Кремля назвал «вполне понятной» реакцию глав «ЛНР» и «ДНР» Леонида Пасечника и Дениса Пушилина, которые на прошлой неделе заявили о приведении войск в боевую готовность.

Украинская сторона отрицает обвинения «Л-ДНР» в обстрелах. Президент Владимир Зеленский сказал: «Мы не стреляем по украинцам, мы отвечаем боевикам».



Также Украина созвала экстренное заседание Трехсторонней контактной группы, на котором обсуждалась ситуация в зоне боевых действий на Донбассе.



Украинское министерство по вопросам реинтеграции увидело в заявлениях Пасечника и Пушилина попытку российских оккупационных администраций переключить внимание местных жителей от экономических проблем.