«ДНР» сообщила о 14-й смерти от коронавируса и 435 случаях болезни

За минувшие сутки па подконтрольной группировке «ДНР» территории произошла новая смерть из-за коронавируса COVID-19, также выявлено 26 новых случаев болезни. Об этом сообщает «Минздрав» формирования.



Уточняется, что умер 70-летний мужчина.



Один случай заболевания коронаврусом обнаружен у двухлетнего ребенка, ранее прибывшего из Московской области с мамой, у которой исследование показало отрицательный результат. Другие положительные результаты исследования на COVID-19 были выявлены у контактных лиц с заболевшими ранее, среди них 10 медицинских работников и один учащийся «Донецкой академии внутренних дел МВД ДНР».



За сутки были выписаны пятеро пациентов.



Таким образом, «ДНР» всего подтверждает 435 случаев заболевания коронавирусом. Из них 108 пациентов уже выписаны, а 14 — умерли. На лечении остаются 313 человек.

«Новости Донбасса» узнали, что в Донецке от коронавируса умер хирург-ортопед. Информация об этом не вошла в статистику «ДНР».



Президент Владимир Зеленский заявил, что «Л-ДНР» скрывают реальную ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в ОРДЛО.



В «ДНР» признали нехватку средств защиты для медиков.