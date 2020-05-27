В Донецке от коронавируса умер хирург

В подконтрольном группировке «ДНР» Донецке от коронавируса скончался 60-летний хирург-ортопед Ринат Жамалетдинов. Об этом «Новостям Донбасса» рассказали сотрудники Донецкой областной травматологической больницы (сейчас называется «Республиканский травматологический центр»), в которой работал Жамалетдинов.



Также о смерти написала его родственница на своей странице во «ВКонтакте». Ринат Жамалетдинов умер 25 мая.

По словам собеседников «НД», ему стало плохо на прошлой неделе, после чего его госпитализировали. У Жамалетдинова также была хроническая болезнь — диабет. Позже были госпитализированы две медсестры, которые с ним контактировали. В травматологии провели дезинфекцию.



«ДНР» о смерти Рината Жамалетдинова не сообщала. Также не сообщалось о возможной вспышке коронавируса в Донецкой травматологической больнице. На сегодняшний день группировка подтверждает, что на карантин были полностью или частично закрыты три больницы, травматологии в их числе нет.

Группировка «ДНР» сообщила о 409 случаях коронавируса на подконтрольной ей территории. Из них 103 человека уже выписаны, а 13 умерли.



Также в «ДНР» признали нехватку средств защиты для медиков.



Президент Владимир Зеленский заявил, что «Л-ДНР» скрывают реальную ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в ОРДЛО.