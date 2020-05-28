«ЛНР» подтвердила 393 случая коронавируса

На подконтрольной группировке «ЛНР» территории было выявлено 393 случая коронавируса COVID-19. Об этом сообщает «министерство здравоохранения» формирования.



Там добавили, что из этого числа уже выздоровели 274 человека.



Летальных случаев, по данным «ЛНР», шесть.

У Минздрава Украины нет официальных данных о числе заболевших коронавирусом в неподконтрольных районах Донецкой и Луганской областей.



Президент Владимир Зеленский заявил, что «Л-ДНР» скрывают реальную ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в ОРДЛО.



На подконтрольной властям части Луганской области было выявлено всего 45 заболевших.