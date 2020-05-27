На Луганщине рассказали о 45-м случае коронавируса

За минувшие сутки в Луганской области был выявлен новый случай заболевания коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба областной государственной администрации.



Заболевший — житель Лисичанска, который ранее вернулся из России. По данным ОГА, он все время находился на самоизоляции. Круг его контактных лиц определен, за ними установлено медико-санитарный надзор.



Таким образом, за все время исследований на подконтрольной украинским властям части Луганщине выявлено 45 человек с COVID-19.



Из них выздоровели 36 пациентов, а лечатся — 9 (4 — на стационаре, 5 — амбулаторно). Смертей от коронавируса в области не зафиксировано.

По состоянию на утро 27 мая в Украине выявлено 21 905 случаев заболевания коронавирусом. Из них 7 995 пациентов выздоровели, а 658 — умерли. За сутки зафиксирован 321 случай болезни.



Данные с временно неподконтрольной территории Луганской области у Минздрава отсутствуют.



При этом группировка «ЛНР» подтвердила 384 случая заражения коронавирусом. Из них 184 пациента выписали, 6 человек умерли от осложнений.