В Донецкой области выявили два новых случая коронавируса

Два новых случая коронавируса COVID-19 выявлены в Донецкой области в течение текущих суток — в Мариуполе и Славянске. Об этом сообщает председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.



В Мариуполе коронавирус выявили у 22-летней женщины, а в Славянске — 66-летний мужчина. Они — из круга контактных лиц, у которых вирус был подтвержден ранее.



Таким образом, в Донецкой области подтверждено 160 случаев COVID-19. Из них четыре завершились летально, 90 пациентов выздоровели, 66 продолжают лечение.

По состоянию на утро 29 мая в Украине было выявлено 22 811 случаев заболевания коронавирусом. Из них 8 934 пациента выздоровели, а 679 — умерли от осложнений. За сутки зафиксирован 429 случаев болезни.



Данные с временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Крыма у Минздрава отсутствуют.



«ДНР» признает 501 случай коронавируса на подконтрольной ей территории.