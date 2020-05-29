В Украине выявили 429 случаев коронавируса за сутки. Выздоровели 495 человек

По состоянию на утро 29 мая в Украине выявлено 22 811 случаев заболевания коронавирусом. Из них 8 934 пациента выздоровели, а 679 — умерли от осложнений. Об этом сообщает Совет нацбезопасности и обороны.



За сутки зафиксирован 429 случаев болезни. При этом 10 ранее заболевших умерли, а 495 — выздоровели.



Ситуация в регионах:

Данные с временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Крыма у Минздрава отсутствуют.

Группировка «ДНР» подтверждает 469 случаев заболевания коронавирусом. Из них 111 пациентов уже выписаны, а 15 — умерли.



Группировка «ЛНР» 26 мая заявила о 393 случаях заражения коронавирусом. Из них 274 пациента выписали, 6 человек умерли от осложнений.