«ДНР» подтвердила 7 новых случаев COVID-19. Всего в ОРДО — 539

По состоянию на утро 31 мая группировка «ДНР» подтверждает 539 случаев заболевания коронавирусом на подконтрольной ей территории Донецкой области. За минувшие сутки положительные результаты на COVID-19 получили семь человек, заявляют в «минздраве» формирования.



Согласно сообщению, все положительные результаты исследования выявлены у контактных лиц с заболевшими ранее, среди них 2 медицинских работника и 1 ребенок. Состояние пациентов удовлетворительное.



Как утверждают в группировке, 387 пациентов продолжают находиться на лечении, 134 выздоровели и 18 — скончались.

По состоянию на утро 31 мая коронавирус в Украине подтвержден у 23 672 человек. Из них 9 538 выздоровели, 708 умерли.



У Министерства здравоохранения Украины нет официальных данных о числе заболевших коронавирусом в неподконтрольных районах Донецкой и Луганской областей.



Президент Владимир Зеленский заявлял, что «Л-ДНР» скрывают реальную ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в ОРДЛО.