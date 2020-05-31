«ДНР» подтвердила 7 новых случаев COVID-19. Всего в ОРДО — 539

По состоянию на утро 31 мая группировка «ДНР» подтверждает 539 случаев заболевания коронавирусом на подконтрольной ей территории Донецкой области. За минувшие сутки положительные результаты на COVID-19 получили семь человек, заявляют в «минздраве» формирования.
Согласно сообщению, все положительные результаты исследования выявлены у контактных лиц с заболевшими ранее, среди них 2 медицинских работника и 1 ребенок. Состояние пациентов удовлетворительное.
Как утверждают в группировке, 387 пациентов продолжают находиться на лечении, 134 выздоровели и 18 — скончались.
По состоянию на утро 31 мая коронавирус в Украине подтвержден у 23 672 человек. Из них 9 538 выздоровели, 708 умерли.
У Министерства здравоохранения Украины нет официальных данных о числе заболевших коронавирусом в неподконтрольных районах Донецкой и Луганской областей.
Президент Владимир Зеленский заявлял, что «Л-ДНР» скрывают реальную ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в ОРДЛО.