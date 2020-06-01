В Украине зафиксировали более 24 тысяч случаев коронавируса

По состоянию на утро 1 июня в Украине выявлено 24 012 случаев заболевания коронавирусом. Из них 9 690 пациента выздоровели, а 718 — умерли от осложнений. Об этом сообщает Совет нацбезопасности и обороны.



За сутки зафиксировано 340 случаев болезни. При этом 10 ранее заболевших умерли, а 152 — выздоровели.



Продолжают болеть 13 604 человека.



Ситуация в регионах:

Данные с временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Крыма у Минздрава отсутствуют.

Группировка «ДНР» подтверждает 539 случаев заболевания коронавирусом. Из них 134 пациента уже выписаны, а 18 — умерли.



Группировка «ЛНР» 30 мая заявила о 405 случаях заражения коронавирусом. Из них 306 пациента выписали, 6 человек умерли от осложнений.