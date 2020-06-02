В Украине от коронавируса выздоровели более 10 тысяч человек

По состоянию на утро 2 июня в Украине выявлено 24 340 случаев заболевания коронавирусом. Из них 10 078 пациентов выздоровели, а 727 — умерли от осложнений. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава.



За сутки зафиксировано 328 случаев болезни. При этом 9 ранее заболевших умерли, а 388 — выздоровели.



Ситуация в регионах:

Данные с временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Крыма у Минздрава отсутствуют.

Группировка «ДНР» подтверждает 539 случаев заболевания коронавирусом. Из них 134 пациента уже выписаны, а 18 — умерли.



Группировка «ЛНР» заявила о 419 случаях заражения коронавирусом. Из них 306 пациента выписали, 6 человек умерли от осложнений.