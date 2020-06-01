«ЛНР» подтвердила 419 случаев коронавируса

Группировка «ЛНР» подтверждает 419 случаев заболевания коронавирусом COVID-19 на подконтрольной ей территории. Об этом сегодня сообщило «министерство здравоохранения» формирования.



Там отметили, что в воскресенье было выявлено восемь новых случаев COVID-19.



По состоянию на 1 июня, по данным «ЛНР», выписаны 306 человека, летальных случаев — шесть.



Утром 30 мая «ЛНР» сообщала о 405 случаях коронавируса.

У Министерства здравоохранения Украины отсутствуют данные о ситуации с коронавирусом в неподконтрольных районах Донбасса и в аннексированном Крыму.



Президент Владимир Зеленский заявил, что «Л-ДНР» скрывают реальную ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в ОРДЛО.



На подконтрольной властям части Луганской области было выявлено всего 47 заболевших.