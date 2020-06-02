Кулеба: Украинская делегация в Берлине заявила о недопустимости прямого диалога с «Л-ДНР»

Украинская делегация в Берлине подчеркнула недопустимость ведения прямого диалога с представителями группировок «ДНР» и «ЛНР», потому что они подконтрольны России.



Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба по итогам встречи украинской делегации с министром обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.



По его словам, 99% времени было посвящено обсуждению ситуации с безопасностью на Донбассе.



«Мы подтвердили ключевые позиции о недопустимости прямого диалога с представителями так называемых ДНР и ЛНР. Мы в ТКГ разговариваем с Россией, проинформировали о нашем видении относительно границы и на картах, что называется, конкретно пальцами показали, где что происходит для того, чтобы наши коллеги осознавали то, что с той стороны нам противостоят российские командиры, ни донецкие, ни луганские так называемые, а именно российские командиры, которые командуют этими военными корпусами», — сказал Кулеба в своем видеообращении в Facebook.





По его словам, глава офиса президента Андрей Ермак, вице-президент Алексей Резников, министр обороны Андрей Таран «конкретными фактами, доказательствами, документами проинформировали министра обороны Германии о том, что на самом деле происходит на Донбассе».



«А вы отлично знаете, что там происходит: это системные нарушения перемирья со стороны оккупационных сил и, собственно, нежелание России, к сожалению, идти на конструктивный диалог в Трехсторонней контактной группе, несмотря на то, что Украина рядом шагов показала, что мы то как раз настроены максимально серьезно», — подчеркнул Кулеба.



Сегодня в Берлине высокопоставленная украинская делегация проводит встречи с немецкими визави. Одной из ключевых тем является урегулирование конфликта на Донбассе. Германия — участник «нормандского формата», куда также входят Франция, Украина и Россия.



Это первый визит делегации Украины высокого уровня после начала эпидемии коронавируса.