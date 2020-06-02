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Сегодня представители Украины в Германии обсудят выполнение договоренностей по Донбассу

02 июня 2020, 10:55

Сегодня представители Украины в Германии обсудят выполнение договоренностей по Донбассу

Одной из ключевых тем обсуждения во время сегодняшнего визита украинской делегации в Германию будет выполнение договоренностей по урегулированию кнфликта на Донбассе, достигнутых на декабрьском саммите «нормандского формата». Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Он добавил, что представители Украины также планируют обсудить с немецкими коллегами «важные аспекты двустороннего сотрудничества».

«И, конечно, обязательно поговорим о путях дальнейшей координации усилий по преодолению последствий пандемии COVID-19», — отметил глава ОП.

Как уточнил Ермак, у представителей украинской власти в Берлине запланированы встречи с министром обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр, министром иностранных дел Хайко Маасом, внешнеполитическим советником канцлера Яном Хеккером и советником канцлера по экономическим вопросам Ларсом-Хендриком Рьоллером.

В состав украинской делегации, помимо Ермака, также вошли министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, министр обороны Андрей Таран, эксперты МИД и Офиса президента.

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13 мая в Берлине состоялась двусторонняя встреча замглавы администрации президента России Дмитрия Козака и советника канцлера Германии Яна Хеккера, на которой обсуждалось урегулирование конфликта на Донбассе.

Правительство Германии сделало исключение для Козака, который находится под санкциями Евросоюза, разрешив прилететь в Берлин.

Глава МИД Украины Кулеба заявил, что Киев знал о визите Козака и никаких «игр за спиной» украинской стороны не было.

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