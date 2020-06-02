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Интерпол объявил в розыск предполагаемого организатора покушения на депутата Соболева

02 июня 2020, 12:04

Интерпол объявил в розыск предполагаемого организатора покушения на депутата Соболева

Интерпол объявил в розыск россиянина Юсупа Абуева. Его подозревают в организации покушения на депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева и в убийстве его 3-летнего сына. Информация о розыске Абуева значится на сайте Интерпола.

Указано, что 26-летний уроженец Московской области разыскивается Украиной. Он подозревается в осуществлении заказного убийства по предварительному сговору.

Вечером 1 декабря в центре Киева был обстрелян внедорожник Range Rover, за рулем которого находился депутат Киевского облсовета от «БПП «Солидарность» и владелец столичного ресторана «Марио» Вячеслав Соболев. В результате стрельбы погиб его трехлетний сын, который находился в салоне машины.

4 декабря Андрею Лавреге, которого следствие считает непосредственным исполнителем убийства, и второму подозреваемому Алексею Семенову, которого следствие называет наводчиком, суд назначил меру пресечения в виде двух месяцев под стражей без права на внесение залога. 

Подозрения в деле сообщены шестерым лицам. Четверо из них находятся под стражей, двое - в международном розыске.

Причастным к организации преступления следствие считает 25-летнего уроженца РФ, который привлек в качестве исполнителя 20-летнего ветерана АТО.

Работа по установлению заказчика преступления продолжается.

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