Интерпол объявил в розыск предполагаемого организатора покушения на депутата Соболева

Интерпол объявил в розыск россиянина Юсупа Абуева. Его подозревают в организации покушения на депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева и в убийстве его 3-летнего сына. Информация о розыске Абуева значится на сайте Интерпола.



Указано, что 26-летний уроженец Московской области разыскивается Украиной. Он подозревается в осуществлении заказного убийства по предварительному сговору.

Вечером 1 декабря в центре Киева был обстрелян внедорожник Range Rover, за рулем которого находился депутат Киевского облсовета от «БПП «Солидарность» и владелец столичного ресторана «Марио» Вячеслав Соболев. В результате стрельбы погиб его трехлетний сын, который находился в салоне машины.



4 декабря Андрею Лавреге, которого следствие считает непосредственным исполнителем убийства, и второму подозреваемому Алексею Семенову, которого следствие называет наводчиком, суд назначил меру пресечения в виде двух месяцев под стражей без права на внесение залога.



Подозрения в деле сообщены шестерым лицам. Четверо из них находятся под стражей, двое - в международном розыске.



Причастным к организации преступления следствие считает 25-летнего уроженца РФ, который привлек в качестве исполнителя 20-летнего ветерана АТО.



Работа по установлению заказчика преступления продолжается.