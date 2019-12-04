Суд арестовал на два месяца обвиняемых в убийстве сына Соболева

Шевченковский райсуд Киева арестовал на два месяца подозреваемым в убийстве трехлетнего сына депутата киевского облсовета и бизнесмена Вячеслава Соболева. Об этом сообщила спикер прокуратуры Киева Надежда Максимец, передает издание «Ґратам».



Андрею Лавреге, которого следствие считает непосредственным исполнителем убийства, и второму подозреваемому Алексею Семенову, которого следствие называет наводчиком, суд назначил меру пресечения в виде двух месяцев под стражей без права на внесение залога. Таким образом ходатайство прокуратуры было удовлетворено.



Судебные процессы проходили в закрытом режиме. Постановление об этом суд вынес до начала заседания, приняв во внимание, что в отношении подозреваемых осуществляются меры безопасности. Также об этом ходатайствовала сторона защиты.



В прокуратуре отметили, что обвиняемые и их адвокаты не возражали против меры пресечения. По сути подозрения они не высказывались и не давали показания. В прокуратуре подтвердили, что Лаврега и Семенов были добровольцами АТО.



По словам Максимец, заказчик все еще не установлен.