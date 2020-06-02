Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Кулеба анонсировал скорый разговор глав МИД «нормандской четверки»

02 июня 2020, 13:50

Кулеба анонсировал скорый разговор глав МИД «нормандской четверки»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что в скором времени состоится разговор глав МИД «нормандской четверки» по урегулированию конфликта на Донбассе.

«Уже в скором времени состоится очередной такой разговор, где мы будем обсуждать решения, которые могут принести мир на Донбасс», — сказал Кулеба во время совместной пресс-конференции с главой МИД Германии Хайко Маасом в Берлине.

Он подчеркнул, что во время предыдущей встречи министров «четверки», которая состоялась в видеоформате 30 апреля, был намечен перечень вопросов, решения которых позволили бы двигаться вперед в мирном урегулировании.

Вместе с тем Кулеба указал, что «Украина открыта к поиску максимально широких компромиссов, но не пойдет на пересечение красных линий, которые касаются национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности». Глава МИД Украины поблагодарил Берлин за понимание этого.

После контакта глав МИД «нормандского формата» 30 апреля ожидалось, что следующий разговор состоится в мае, однако этого не произошло.

Сегодня в Берлине высокопоставленная украинская делегация проводит встречи с немецкими визави. Одной из ключевых тем является урегулирование конфликта на Донбассе. Германия — участник «нормандского формата», куда также входят Франция, Украина и Россия.

Это первый визит делегации Украины высокого уровня после начала эпидемии коронавируса.

ТЕГИ

Люди
Дмитрий Кулеба
Прочее
Нормандский формат

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
13:23
Первые КПВВ на Донбассе откроют после 10 июня
10:00
«ЛНР» сменила главу «профсоюзов» после протеста горняков в Зоринске
18:46
«ДНР» проведет военный парад в один день с Россией
18:32
«ДНР» смягчает карантин: детям разрешили гулять самостоятельно, возобновляется работа бассейнов
16:45
«ДНР» раскрыла, скольких пациентов с COVID-19 готовы принять больницы
13:06
«Спартак» из Донецка выступит в чемпионате России по мини-футболу. Президент клуба — «министр ДНР»
12:47
Почти полтысячи человек смогли пересечь КПВВ Донбасса с момента закрытия на карантин
11:49
«ДНР» не исследовала тесты на коронавирус в воскресенье
10:57
В Донецке жители затопленных домов перекрывали дорогу
10:56
«ЛНР» подтвердила 419 случаев коронавируса
22:09
Главные события Донбасса за неделю
10:49
«ДНР» подтвердила 7 новых случаев COVID-19. Всего в ОРДО — 539
21:35
Москва угрожает Донбассу. Обострение и вирус ►
14:04
Возле патруля ОБСЕ произошел взрыв на блокпосте боевиков
10:36
«ЛНР»: Два человека погибли, трое ранены в результате взрыва в Красном Луче
все новости
15:05
Песков прокомментировал намерение «ДНР» провести военный парад в Донецке
14:38
Берлин связал возможность встречи Зеленского, Путина, Меркель и Макрона с COVID-19
14:06
«ДНР» заявила о двух новых смертях от коронавируса и 14 заболевших
13:50
Кулеба анонсировал скорый разговор глав МИД «нормандской четверки»
13:23
Первые КПВВ на Донбассе откроют после 10 июня
12:52
СБУ в Мариуполе задержала мужчину, которого подозревают в пытках украинских военных
12:39
Германия ожидает продолжения переговоров по Донбассу в «нормандском формате»
12:04
Интерпол объявил в розыск предполагаемого организатора покушения на депутата Соболева
11:57
Кулеба: Украинская делегация в Берлине заявила о недопустимости прямого диалога с «Л-ДНР»
10:57
Ермак рассказал, кто должен представлять ОРДЛО на переговорах
10:55
Сегодня представители Украины в Германии обсудят выполнение договоренностей по Донбассу
10:27
В рядах ВСУ — 10 новых случаев коронавируса
10:00
«ЛНР» сменила главу «профсоюзов» после протеста горняков в Зоринске
09:36
В аппарате Минздрава выявлен первый случай коронавируса
08:55
В Украине от коронавируса выздоровели более 10 тысяч человек
все новости
ВИДЕО
Москва угрожает Донбассу. Обострение и вирус ►
30 мая, 21:35
«Боевые» выезды: российские медики признались, что участвовали в конфликте на Донбассе
29 мая, 07:50
Что происходит с экономикой в городах под контролем «Л/ДНР» ►
28 мая, 21:01

«Новости Донбасса» © 2020 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция