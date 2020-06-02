Кулеба анонсировал скорый разговор глав МИД «нормандской четверки»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что в скором времени состоится разговор глав МИД «нормандской четверки» по урегулированию конфликта на Донбассе.



«Уже в скором времени состоится очередной такой разговор, где мы будем обсуждать решения, которые могут принести мир на Донбасс», — сказал Кулеба во время совместной пресс-конференции с главой МИД Германии Хайко Маасом в Берлине.



Он подчеркнул, что во время предыдущей встречи министров «четверки», которая состоялась в видеоформате 30 апреля, был намечен перечень вопросов, решения которых позволили бы двигаться вперед в мирном урегулировании.



Вместе с тем Кулеба указал, что «Украина открыта к поиску максимально широких компромиссов, но не пойдет на пересечение красных линий, которые касаются национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности». Глава МИД Украины поблагодарил Берлин за понимание этого.



После контакта глав МИД «нормандского формата» 30 апреля ожидалось, что следующий разговор состоится в мае, однако этого не произошло.

Сегодня в Берлине высокопоставленная украинская делегация проводит встречи с немецкими визави. Одной из ключевых тем является урегулирование конфликта на Донбассе. Германия — участник «нормандского формата», куда также входят Франция, Украина и Россия.



Это первый визит делегации Украины высокого уровня после начала эпидемии коронавируса.