В аннексированном Крыму взяли под стражу задержанного украинского военного

Так называемый «Киевский районный суд» аннексированного Симферополя взял под стражу задержанного спецслужбами РФ украинского военнослужащего Евгения Добринского, которому инкриминируют «незаконное пересечение границы».



Об этом говорится в сообщении пресс-служб так называемого «суда».



«Выбрать относительно Д. меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 30 суток до 1 июля 2020 года», — говорится в сообщении.



Так, российское следствие утверждает, что Добринский 30 мая «без документов на право въезда в Россию прошел пешком по дамбе железнодорожных путей в направлении Джанкой из Сиваша».

Напомним, 30 мая в Вооруженных Силах Украины заявили, что в районе полуострова Ченгар около аннексированного Крыма якобы похитили украинского военного, который нес службу на наблюдательном посту. Исчезновение военного обнаружили в 5 утра 30 мая.



Позже стало известно, что пропавший — военнослужащий 95-й десантно-штурмовой бригады Евгений Добринский.



Впоследствии ФСБ РФ подтвердила задержание украинского военнослужащего на админгранице с аннексированным Крымом и опубликовала видео, на котором якобы Евгений Добринский идет по рельсам и задерживается спецслужбами. Также сообщалось, что он был в алкогольном опьянении и с наркотическим веществом.



В командовании Десантно-штурмовых войск ВСУ видео назвали фейком а информацию об алкоголе и наркотиках — выдуманной. Также в Командовании продолжают утверждать, что украинского военного похитили.