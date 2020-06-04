«ЛНР» подтвердила восьмую смерть от коронавируса

На подконтрольной группировке «ЛНР» территории произошла восьмая смерть, вызванная коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает «министерство здравоохранения» формирования.



Там добавили, что за минувшие сутки было выявлено 8 случаев заболевания, один пациент был выписан после выздоровления.



Всего «ЛНР» признает 427 случаев заболевания коронавирусом. Из них выздоровели 338 человек, а умерли — восемь.

У властей Украины нет точных данных о числе заболевших на неподконтрольной территории.



Президент Владимир Зеленский заявил, что «Л-ДНР» скрывают реальную ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в ОРДЛО.



На подконтрольной властям части Луганской области выявлен 51 заболевший.