Главный санитарный врач назвал поход Зеленского в кафе инспекцией

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко назвал визит президента Владимира Зеленского в кафе в Хмельницком инспекцией.



Во время общения Зеленского с журналистами в Хмельницкой области Ляшко, который сопровождал президента, прокомментировал вчерашний инцидент с посещением кафе во время карантина.



«Мы вчера шли по улице, хотели взять кофе с собой. Рестораторы, как и другой бизнес, хотят открыться раньше. Они обратились к нам: "смотрите, мы готовы выполнять ваши нормы, которые вы опубликовали"», — рассказал Ляшко.



Поэтому, по словам главного санврача, Зеленский вместе с другими чиновниками зашли проверить кафе на предмет соблюдения санитарных норм и увидеть, как все будет работать с 5 июня. «Мы все переживаем, потому что динамика заболеваемости не уменьшается. Мы делаем все, чтобы бизнес начал свою роботу и чтобы эпидемиологическую ситуацию проконтролировать», — подчеркнул Ляшко.



Он добавил: «Вы рассматриваете это как нарушение карантина, а посмотрите на это как на инспекцию: как будут работать заведения с завтрашнего дня».



Сам Зеленский заявил, что готов заплатить штраф, если полиция придет к выводу, что произошло нарушение карантинных норм.

Во время вчерашней рабочей поездки в Хмельницкий Владимир Зеленский зашел в местное кафе, где выпил кофе. Соответствующий снимок был опубликован Офисом президента.



Кроме Зеленского, на фото можно увидеть главу Офиса президента Андрея Ермака, его заместителя Сергея Трофимова, мэра Хмельницкого Александра Симчишина, а главный санитарный врач Виктор Ляшко стоит поодаль.





При этом кафе и рестораны в Украине могут возобновить прием посетителей внутри закрытых помещений только с 5 июня.