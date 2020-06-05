За сутки в Украине выявили 553 заболевших коронавирусом

По состоянию на утро 5 июня в Украине выявлено 25 963 случая заболевания коронавирусом. Из них 11 372 пациента выздоровели, а 762 — умерли от осложнений. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава.



За сутки зафиксировано 553 случая болезни. При этом 15 ранее заболевших умерли, а 330 — выздоровели.



Ситуация в регионах:

Данные с временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Крыма у Минздрава отсутствуют.

Группировка «ДНР» признает 611 случаев заболевания коронавирусом. Из них 154 человека выздоровели, 23 скончались. На лечении остаются 434 пациента.



Группировка «ЛНР» сообщила о 427 случаях заболевания коронавирусом. Из них выздоровели 338 человек, а умерли — восемь.